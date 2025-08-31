Arda Güler'in iptal edilen golü İspanya'da gündem oldu!

İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabaeu'da konuk etti.Mallorca Vedat Muriqi ile öne geçerken Real Madrid devre bitmeden üstünlüğü ele geçirdi.Karşılaşmanın 37. dakikasında Arda Güler Real Madrid için beraberlik golünü kaydederken bir dakika sonra Vinicius Jr. ev sahibi ekibi öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, 55.dakikada Arda Güler'le bir gol daha bulsa da VAR incelemesinin ardından gol milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.Marca'da yer alan haberde La Liga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi.Haberde,ifadeleri kullanıldı.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso,açıklamasında bulundu.Marca ise maç için,başlığını kullanıldı.Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili,ifadeleri yer aldı.