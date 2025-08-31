Arda Güler'in iptal edilen golü İspanya'da gündem oldu!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
16:30
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
16:30
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
16:00
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
16:00
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
16:00
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
2-278'
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
15:30
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
15:30
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
0-026'
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
0-125'
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-025'
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
0-023'
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
15:00
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-261'
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
15:45
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Arda Güler'in iptal edilen golü İspanya'da gündem oldu!

Real Madrid'in, kendi evinde Mallorca'yı ağırladığı karşılaşmada Arda Güler'in 55. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. VAR'ın verdiği bu karar İspanyol basınında gündem oldu.

calendar 31 Ağustos 2025 13:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'in iptal edilen golü İspanya'da gündem oldu!
İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabaeu'da konuk etti.

Mallorca Vedat Muriqi ile öne geçerken Real Madrid devre bitmeden üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Arda Güler Real Madrid için beraberlik golünü kaydederken bir dakika sonra Vinicius Jr. ev sahibi ekibi öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, 55.dakikada Arda Güler'le bir gol daha bulsa da VAR incelemesinin ardından gol milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.


Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

Marca'da yer alan haberde La Liga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi.

Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu." ifadeleri kullanıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı." açıklamasında bulundu.

Marca ise maç için, "Madrid, VAR'a rağmen geri döndü" başlığını kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
