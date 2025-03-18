Arda Güler'in ayrılık düşüncesi yok!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.



Marca'da yer alan habere göre, Arda Güler'in gelecek sezon için ayrılık düşüncesi bulunmuyor.



İspanyol basınındaki haberde, Arda'nın bu sezon istediği süreyi bulamamasına rağmen Real Madrid'deki hedefinin değişmediği yazıldı. Arda'nın, hakkındaki transfer iddialarına rağmen gelecek sezon kiralanmak gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi.



ADI GEÇEN TAKIMLAR



Arda Güler'in adı kiralık olarak Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarla anılmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid'de bu sezon 30 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



