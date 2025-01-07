Arda Güler: "Her fırsatta en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Real Madrid oyuncusu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Deportivo Minera'yı 5-0 yendikleri ve kendisinin 2 gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Arda Güler: 'Her fırsatta en iyisini yapmaya çalışıyorum'
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07 Ocak 2025 00:08
Son güncelleme 07 Ocak 2025 00:14
İspanya Kral Kupası'nda Deportivo Minera'yı 5-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Real Madrid'de Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 gol attığı maç sonrası konuşan Arda, "Umarım taraftarlarımızı mutlu etmeye devam ederiz, bana verilen her fırsatta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, en önemli şey galibiyetti, umarım Madridliler bizi desteklemekten asla vazgeçmez." dedi.

ARDA GÜLER'İN PEFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol 3 asistlik katkı yaptı.
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