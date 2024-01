Real Madrid'in, Suudi Arabistan'da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'i 5-3 yendiği ve finale çıktığı maçın ardından Milli oyuncu Arda Güler açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'de bir aile ortamı olduğunu söyleyen Arda Güler, "Bugün benim ilk kupa maçımdı. Çok mutluyuz. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamımız var." dedi.



Ancelotti'nin kendisine güvendiğini söyleyen Arda Güler, "5-6 aydır sakattım. Sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya alıp oynattı. Bana güvenini sürekli saha içinde, saha dışında gösteriyor, bana anlatıyor. İnşallah böyle devam edersem her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den desteğin yoğun olduğunu söyleyen Arda Güler, "İnşallah hepimiz için çok iyi olacak. Türkiye'den çok büyük destek var. Herkese teşekkür ederim. Güzel günler bizi bekliyor. Finalde rakip fark etmez. Biz Real Madrid'iz! Kim gelirse gelsin kupayı kazanmak için oynayacağız." dedi.



Hayalinin daha çok başında olduğunu ifade eden Arda Güler, "Hayalimin daha çok başındayım. Hemen hemen çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım ben de bunun bir parçası olmaya devam ederim." ifadesini kullandı ve şu cümlelerle sözlerini noktaladı:



"Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada!"





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU