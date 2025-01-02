Aranan adam Victor Osimhen!

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi, internet aramalarında senenin en çok konuşulan olaylarından biri olarak gösterildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aranan adam Victor Osimhen!
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02 Ocak 2025 08:36
Galatasaray açısından son derece parlak bir sene geride kalırken, hiç şüphesiz Sarı-Kırmızılı kulübün en fazla ses getiren hamlelerinden biri Victor Osimhen transferi oldu.

Chelsea veya PSG'ye imza atması beklenirken, kulübü Napoli'nin inadıyla karşılaşan Nijeryalı santrfor, Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasıyla kendisini bir anda Galatasaray'da buldu. Golcü oyuncunun Cim Bom'a transferi o günlerde sadece Avrupa değil, tüm dünya medyasının gündeminde geniş yer buldu, çoğunlukla da şaşkınlık yarattı.

2024'E DAMGA VURDU

Açıklanan 2024 yılı verilerine göre Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi, internet aramalarında en çok konuşulan olaylar arasında gösteriliyor. Aynı şekilde futbol kategorisinde tüm arama motorları baz alınarak yapılan araştırmada en çok adı aratılan oyuncular arasında Osimhen de yer alıyor. Bu detaylar da Cim Bom'un ne kadar önemli bir işe imza attığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

SPONSORLAR ARANIYOR

Türkiye'ye kiralık geldiği gün piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve dünyanın aktif en değerli 4 santrforu arasında yer alan Osimhen'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'ın bu konudaki çalışmaları da sürüyor. Uzakdoğu'da sponsor arayan Sarı-Kırmızılılar, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazırlanıyor.   

 
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