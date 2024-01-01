Arabistan'da Raphael Varane derbisi!

Suudi Arabistan ekipleri Al-Ittihad ile Al-Nassr, Manchester United forması giyen Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'da Raphael Varane derbisi!
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01 Ocak 2024 19:30
Manchester United'dan ayrılması beklenen Raphael Varane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre: Suudi Arabistan ekipleri Al-Ittihad ile Al-Nassr, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane için harekete geçti.

İki kulübün de 30 yaşındaki yıldız isim Varane'ı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, resmi hamlelerin kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Varane, bu sezon Manchester United formasıyla 16 karşılamaya çıkarken 1 gollük performans sergiledi.

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