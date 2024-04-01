Suudi Arabistan Ligi'nde mart ayının en iyi oyuncusu Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo seçildi.



Al Nassr ile mart ayında 5 maçta sahaya çıkan Portekizli yıldız, 5 kez gol sevinci yaşadı.



Suudi Arabistan ekibinde bu sezon toplamda 34 maçta süre bulan 39 yaşındaki yıldız futbolcu, 33 gol attı ve 11 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU