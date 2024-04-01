Arabistan'da ayın en iyisi Ronaldo

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde mart ayının oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arabistan'da ayın en iyisi Ronaldo
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01 Nisan 2024 14:55
Suudi Arabistan Ligi'nde mart ayının en iyi oyuncusu Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo seçildi.

Al Nassr ile mart ayında 5 maçta sahaya çıkan Portekizli yıldız, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan ekibinde bu sezon toplamda 34 maçta süre bulan 39 yaşındaki yıldız futbolcu, 33 gol attı ve 11 asist yaptı.

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