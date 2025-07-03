Antonio Silva'dan Al Hilal'in dev teklifine ret!

Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirerek kariyer rotasını Avrupa'da çizmeye kararlı olduğunu gösterdi.



ABola'nın haberine göre; Al Hilal'in 45 milyon Euro bonservis bedeli ve yılda 7 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşme teklifine rağmen, 21 yaşındaki Portekizli oyuncu "hayır" dedi.



AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ



Al Hilal'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezona kadar Jorge Jesus'un yaptığı bilinirken, bu transferin gerçekleşmemesinin en önemli sebebi oyuncunun tercihi oldu. Silva, kariyerinin bu döneminde Avrupa'dan ayrılmayı doğru bulmadı.



