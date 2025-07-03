Antonio Silva'dan Al Hilal'in dev teklifine ret!

Benfica'nın 21 yaşındaki stoperi António Silva, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den gelen yüksek maaş ve bonservisli teklifi reddetti.

calendar 03 Temmuz 2025 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antonio Silva'dan Al Hilal'in dev teklifine ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirerek kariyer rotasını Avrupa'da çizmeye kararlı olduğunu gösterdi. 

ABola'nın haberine göre; Al Hilal'in 45 milyon Euro bonservis bedeli ve yılda 7 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşme teklifine rağmen, 21 yaşındaki Portekizli oyuncu "hayır" dedi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ

Al Hilal'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezona kadar Jorge Jesus'un yaptığı bilinirken, bu transferin gerçekleşmemesinin en önemli sebebi oyuncunun tercihi oldu. Silva, kariyerinin bu döneminde Avrupa'dan ayrılmayı doğru bulmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.