Antonio Rüdiger: 'Müslümanım, dua etmeyi seviyorum'

Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Antonio Rüdiger yaptığı açıklamada, "Müslüman'ım, Allah'a inanıyorum ve bu yüzden maçlardan önce dua etmeyi seviyorum. Takım arkadaşlarımın, rakiplerimin sakatlanmaması için ve bunun yanında stadyumdaki tüm insanlar için dua ediyorum. Dua etmek için fazla bir şeye ihtiyacım yok." dedi.
Real Madrid kariyeriyle ilgili ise deneyimli oyuncu, "Real Madrid için oynuyorsanız ve bu sizi motive etmiyorsa bir sorununuz var demektir." ifadelerini kullandı.
Rüdiger ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse her şeyi kazanmış gibi hissetmiyorum. En büyük hedeflerimden biri Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Kazanamazsam bu benim için bir başarısızlık olur." diye konuştu.
Antonio Rüdiger yaptığı açıklamada, "Müslüman'ım, Allah'a inanıyorum ve bu yüzden maçlardan önce dua etmeyi seviyorum. Takım arkadaşlarımın, rakiplerimin sakatlanmaması için ve bunun yanında stadyumdaki tüm insanlar için dua ediyorum. Dua etmek için fazla bir şeye ihtiyacım yok." dedi.
Real Madrid kariyeriyle ilgili ise deneyimli oyuncu, "Real Madrid için oynuyorsanız ve bu sizi motive etmiyorsa bir sorununuz var demektir." ifadelerini kullandı.
Rüdiger ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse her şeyi kazanmış gibi hissetmiyorum. En büyük hedeflerimden biri Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Kazanamazsam bu benim için bir başarısızlık olur." diye konuştu.