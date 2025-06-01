Antonio Conte'nin yeni hedefi: Gyökeres!

Napoli'de Serie A şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör Antonio Conte, yaz transfer dönemi yaklaşırken yönetimden hücum hattına takviye istedi.
İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, Conte'nin listesinde Sporting Lizbon'un golcüsü Viktor Gyökeres bulunuyor.
"GYOKERS'İ ALIN"
Conte'nin, Napoli yönetimine "Manchester United ve Arsenal'i geride bırakıp Gyokeres'i alın" mesajını ilettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Sportin CP ile 52 maçta görev alan İsveçli golcü 54 gol 12 asistlik katkı sağladı.
İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, Conte'nin listesinde Sporting Lizbon'un golcüsü Viktor Gyökeres bulunuyor.
"GYOKERS'İ ALIN"
Conte'nin, Napoli yönetimine "Manchester United ve Arsenal'i geride bırakıp Gyokeres'i alın" mesajını ilettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Sportin CP ile 52 maçta görev alan İsveçli golcü 54 gol 12 asistlik katkı sağladı.