Dallas Mavericks'in yıldız forveti Anthony Davis'in kasık sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha parkelerden uzak kalacağı açıklandı.



Mavericks yönetimi, oyuncunun rehabilitasyon sürecinde iyi ilerlediğini duyurdu.



Davis, 8 Şubat'ta Houston Rockets karşısında Mavericks formasıyla ilk maçına çıkmış ve özellikle ilk yarıda etkili bir performans sergilemişti. Ancak üçüncü çeyreğin sonlarına doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Mavs yıldızı, Los Angeles Lakers formasıyla son iki maçını karın kası sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Ardından gerçekleşen büyük takasla Luka Doncic karşılığında Mavericks'e katılan 32 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla ilk iki maçta sahaya çıkmamış, Rockets karşısında ise oynama kararı almıştı.



Davis'in sakatlığı, Mavericks genel menajeri Nico Harrison'a yönelik eleştirileri artırdı. Takasın ardından birçok Dallas taraftarı, bu hamlenin takımın geleceği açısından riskli olduğunu savunmuştu.



