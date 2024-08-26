Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Ante Rebic'e sürpriz talip çıktı.
TÜRKİYE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ante Rebic, kendisine verilen şansları etkisiz kalarak değerlendirilememişti. Milan dönemi sonrası Beşiktaş'ta geçirdiği sezonda 23 maçta şans bulan Hırvat oyuncu; 1 gol, 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.
YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırdığını 31 Temmuz'da resmen açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
İTALYA VE HIRVATİSTAN'DAN TALİPLERİ VARDI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ante Rebic'in ismi, özellikle İtalyan kulüpleri ile anılıyordu. Daha önce Fiorentina, Hellas Verona, Milan gibi takımların formalarını giydiği İtalya'ya dönebileceği belirtilen Rebic için doğduğu şehir Split'in takımı Hajduk'un da devrede olduğu ifade edilmekteydi.
SCHALKE İLE GÖRÜŞÜYOR
Ante Rebic, kariyerinde büyük bir yükseliş gerçekleştirdiği Almanya'ya ikinci lig düzeyinde dönebilir. Nicolo Schira, 30 yaşındaki oyuncu ile Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün ilgilendiğini ve iki tarafın görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Hırvat yıldız, daha önce Almanya'da Leipzig ve Frankfurt formaları giyerken kariyerinin en parlak dönemini de Frankfurt ile geçirmişti.
TÜRKİYE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ante Rebic, kendisine verilen şansları etkisiz kalarak değerlendirilememişti. Milan dönemi sonrası Beşiktaş'ta geçirdiği sezonda 23 maçta şans bulan Hırvat oyuncu; 1 gol, 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.
YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırdığını 31 Temmuz'da resmen açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
İTALYA VE HIRVATİSTAN'DAN TALİPLERİ VARDI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ante Rebic'in ismi, özellikle İtalyan kulüpleri ile anılıyordu. Daha önce Fiorentina, Hellas Verona, Milan gibi takımların formalarını giydiği İtalya'ya dönebileceği belirtilen Rebic için doğduğu şehir Split'in takımı Hajduk'un da devrede olduğu ifade edilmekteydi.
SCHALKE İLE GÖRÜŞÜYOR
Ante Rebic, kariyerinde büyük bir yükseliş gerçekleştirdiği Almanya'ya ikinci lig düzeyinde dönebilir. Nicolo Schira, 30 yaşındaki oyuncu ile Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün ilgilendiğini ve iki tarafın görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Hırvat yıldız, daha önce Almanya'da Leipzig ve Frankfurt formaları giyerken kariyerinin en parlak dönemini de Frankfurt ile geçirmişti.
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