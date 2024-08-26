Ante Rebic'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ve beklediği katkıyı alamayarak yollarını ayırdığı Ante Rebic'e sürpriz bir talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic'e sürpriz talip!
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26 Ağustos 2024 08:55
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Ante Rebic'e sürpriz talip çıktı.

TÜRKİYE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ante Rebic, kendisine verilen şansları etkisiz kalarak değerlendirilememişti. Milan dönemi sonrası Beşiktaş'ta geçirdiği sezonda 23 maçta şans bulan Hırvat oyuncu; 1 gol, 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.

YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırdığını 31 Temmuz'da resmen açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

İTALYA VE HIRVATİSTAN'DAN TALİPLERİ VARDI

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ante Rebic'in ismi, özellikle İtalyan kulüpleri ile anılıyordu. Daha önce Fiorentina, Hellas Verona, Milan gibi takımların formalarını giydiği İtalya'ya dönebileceği belirtilen Rebic için doğduğu şehir Split'in takımı Hajduk'un da devrede olduğu ifade edilmekteydi.

SCHALKE İLE GÖRÜŞÜYOR

Ante Rebic, kariyerinde büyük bir yükseliş gerçekleştirdiği Almanya'ya ikinci lig düzeyinde dönebilir. Nicolo Schira, 30 yaşındaki oyuncu ile Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün ilgilendiğini ve iki tarafın görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Hırvat yıldız, daha önce Almanya'da Leipzig ve Frankfurt formaları giyerken kariyerinin en parlak dönemini de Frankfurt ile geçirmişti.

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