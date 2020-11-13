Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara izokinetik testi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti
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13 Kasım 2020 20:44
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara izokinetik testi yapıldı. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle futbolcuların sabah testten geçtiği, akşam da saha antrenmanları gerçekleştirdiği belirtildi. 

Dün laktat testi uygulanan kırmızı-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testinden geçtiği kaydedildi.

Akdeniz ekibi, 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çift idmanla sürdürecek. 



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