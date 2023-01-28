Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Konuk ekip Ümraniyespor, 33. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Antalyaspor, 38. dakikada Sam Larsson'un golüyle eşitliği sağladı.



Antalyaspor, 48. dakikada Güray Vural'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Ümraniyespor, 56. dakikada Onur Ayık'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı.



87'de oyuna giren Fredy, 90+3'te Antalyaspor'un galibiyet golünü kaydetti.



6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Antalyaspor, puanını 21yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.



Antalyaspor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Erdal Rakip'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Veysel Sarı'nın uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın ön direğe ortasına hareketlenen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenerek kale önünde topa bekletmeden Doğukan Sinik'in vurdu ama kaleci Orkun topu önledi. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı bir kez daha kurtarmayı başardı. Ümraniyesporlu savunma oyuncuları tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

33. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

38. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Larsson'un yerden sert vuruşunda top, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1

50. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında defansa çarpan top Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Ufuk Akyol'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un sol kanattan ortasında topa ceza sahasında bekletmeden vuran Larsson'un şutunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, rakip savunma oyuncusu meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

56. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan ara pasa hareketlenerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2

90. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 3-2



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 72 Amar), Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 88 Fredy), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ndao), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 78 Admir Mehmedi)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 73 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo (Dk. 73 Sekidika), Bettaieb (Dk. 14 Onur Ayık (Dk. 88 Gheorghe)), Umut Nayir

Goller: Dk. 33 Umut Nayir, Dk. 56 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 38 Larsson, Dk. 48 Güray Vural, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Doğukan Sinik, Dk. 76 Veysel Sarı, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 84 Sekidika (HangiKredi Ümraniyespor)





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