Antalyaspor, son dakikada yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. Konyaspor'a puanı getiren gol 90+6. dakikada Calvo'dan geldi.



Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor, ligde son 5 maçında galibiyete ulaşamadı.



Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise Galatasaray'ın Bay geçtiği haftada 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.



39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.



42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.





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