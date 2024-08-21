Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!

Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemdeki Halil Dervişoğlu için kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2024 09:23
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, forvet transferi için harekete geçti.

ANTALYASPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Forvet hattına Adolfo Gaich'i aldıktan sonra bu mevkiye bir takviye daha yapmak isteyen Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği 24 yaşındaki milli golcü Halil İbrahim Dervişoğlu için kiralama teklifinde bulundu.

Antalyaspor'un oyuncunun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını istemesi transferin önündeki en büyük engel. Eğer maaş konusunda mutabakata varılırsa bu transferin yakın zamanda duyurulması gündemde.

HATAYSPOR'A KİRALANMIŞTI

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Hatayspor forması giymişti.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery