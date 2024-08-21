Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, forvet transferi için harekete geçti.
ANTALYASPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ
Forvet hattına Adolfo Gaich'i aldıktan sonra bu mevkiye bir takviye daha yapmak isteyen Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği 24 yaşındaki milli golcü Halil İbrahim Dervişoğlu için kiralama teklifinde bulundu.
Antalyaspor'un oyuncunun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını istemesi transferin önündeki en büyük engel. Eğer maaş konusunda mutabakata varılırsa bu transferin yakın zamanda duyurulması gündemde.
HATAYSPOR'A KİRALANMIŞTI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Hatayspor forması giymişti.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
ANTALYASPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ
Forvet hattına Adolfo Gaich'i aldıktan sonra bu mevkiye bir takviye daha yapmak isteyen Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği 24 yaşındaki milli golcü Halil İbrahim Dervişoğlu için kiralama teklifinde bulundu.
Antalyaspor'un oyuncunun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını istemesi transferin önündeki en büyük engel. Eğer maaş konusunda mutabakata varılırsa bu transferin yakın zamanda duyurulması gündemde.
HATAYSPOR'A KİRALANMIŞTI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Hatayspor forması giymişti.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.