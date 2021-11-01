Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 49. dakikada Fredy attı. Giresunspor'un tek golü ise 90+5. dakikada Fousseni Diabate'den geldi.



Antalyaspor'da Haji Wright, 46. dakikada oyuna girdikten 50 saniye sonra sakatlandı ve yerini Paul Mukairu'ya bıraktı.



Antalyaspor'u konuk ettiği 5 resmi maçta 3. kez kaybeden ve 1977'den beri kazanamayan Giresunspor, 9 puanda kaldı. Antalyaspor ise 3 hafta sonra kazanarak puanını 12'ye yükseltti.



Giresunspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Altay'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

49. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in defansın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde Bünyamin Balcı topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topta Fredy sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada Boffin, ceza sahası içerisinde Balde'yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Douglas, Aziz Eraltay, Flavio (Dk. 67 Umut Nayir), Traore (Dk. 85 Erol Can Akdağ), Diabate, Sergio (Dk. 84 Çekdar Orhan), Sülaymanov (Dk. 58 Sankhare), Doukara (Dk. 58 Balde)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayraktar (Dk. 46 Wright) (Dk. 48 Mukairu), Güray Vural (Dk. 90 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 77 Eren Albayrak), Ghacha (Dk. 46 Amilton)

Goller: Dk. 90+5 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 20 ve 49 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate, Dk. 86 Sankhare, 90+3 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor), Dk. 29 Gökdeniz Bayrakar, Dk. 45 Naldo, Dk. 89 Eren Albayrak, 90+3 Boffin, 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)





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