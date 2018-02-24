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Antalyaspor dört eksikle Ankara'ya uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da, Salih Dursun ile Zeki Yıldırım sakatlıkları, Deniz Kadah ve Djourou ise rahatsızlıkları nedeniyle Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı

Kaynak: AA
Antalyaspor dört eksikle Ankara'ya uçtu
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24 Şubat 2018 15:21
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Osmanlıspor karşılaşmasının son taktik provasını gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından uçakla Ankara'ya gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçına üç puan için çıkacaklarını söyledi.

Arıcı, Deniz Kadah ile Johan Djourou'nun da rahatsızlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını bildirdi.

Antalyaspor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Mustafa El Kabir ile sakatlıkları süren Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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