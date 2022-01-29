Antalyaspor'dan Diego Costa'ya teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da flaş bir isim gündeme geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Akdeniz ekibi, Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.



Habere göre sözleşme teklif detayları şu şekilde:



• Süre: 6 ay

• Opsiyon: 2 yıl

• Maaş: 1.2 milyon Euro



33 yaşındaki İspanyol oyuncu Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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