Antalyaspor'dan Diego Costa'ya teklif!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un şu anda bonservisi elinde bulunan Diego Costa'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Antalyaspor'dan Diego Costa'ya teklif!
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29 Ocak 2022 20:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da flaş bir isim gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Akdeniz ekibi, Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.

Habere göre sözleşme teklif detayları şu şekilde:

• Süre: 6 ay
• Opsiyon: 2 yıl
• Maaş: 1.2 milyon Euro

33 yaşındaki İspanyol oyuncu Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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