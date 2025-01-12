Antalyaspor'da gole itiraz!

Antalyaspor, Trabzonspor'un attığı gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle pozisyona itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor'da gole itiraz!
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12 Ocak 2025 16:30
Antalyaspor, Trabzonspor karşısında 21. dakiakda yediği golle 1-0 geriye düştü.

Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu gole tepki gösterdi.

Antalyasporlu oyuncular, Trabzonspor'un golle sonuçlanan atağında Edin Visca'nın sağ kanattan topu taşıdığı sırada Simon Banza'nın rakibini faulle geçtiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştuktan sonra golü verdi.







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