Antalyaspor'da Alex de Souza'nın maliyeti belli oldu!

Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Alex de Souza'nın sözleşmesinin detayları belli oldu. Kırmızı-Beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imzasını atan Brezilyalı teknik adam, Mehmet Aureliao, Joao Paolo ve Ze Roberto'yu teknik heyetine alırken, 4 ismin toplamda elde edeceği maaş ortaya çıktı. Akdeniz ekibinin kasasından 4 teknik adam için yılda yaklaşık 600 bin Euro çıkaracak.



SERGEN YALÇIN'IN YARISI



Antalyaspor, teknik direktörlük kariyeri olarak ikinci durağı olan Alex de Souza'nın selefi Sergen Yalçın'dan çok düşük bir ücretle göreve gelmesi de dikkat çekti. Sergen Yalçın'a yarım sezon için 18 milyon 500 bin TL ödeme yapan Kırmızı-Beyazlılar, Alex de Souza'ya ise 1 yılda mevcut kura göre yaklaşık 20 milyon TL verecek.



FESHİ MADDESİ



Alex de Souza'nın sözleşme detaylarında da göze çarpan maddeler bulunuyor. Sergen Yalçın'ın ilk transfer döneminde tahtası kapanan ve takviye yapamayan Antalyaspor'da Alex ise işini sağlama aldı. Brezilyalı teknik adamın, transfer tahtasının açılmaması halinde sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi olduğu ortaya çıktı.



1.2 MİLYON EURO GEREKİYOR



Erkan Eyibil, Amar Gerxhaliu, Gustavo Blanco Leschuk, Fedor Kudriashov ve Sherel Floranus'tan doğan borçlar sebebiyle FIFA'da sonuçlanmış 5 dosyası bulunan Kırmızı-Beyazlıların bu sorunu aşabilmesi için ilk etapta yaklaşık 1.2 milyon Euro gerekiyor. Hali hazırda aleyhine sonuçlanan 5 davası bulunan Antalyaspor'un kapısında en az 2 dosya daha bekliyor. Luiz Adriano için yaklaşık 700 bin Euro'luk cezanın kesilmesi beklenirken, Kırmızı-Beyazlıları FIFA'ya şikayet eden Sagiv Jehezkel'in de 1 milyon 260 bin Euro'luk bir beklentisi bulunuyor.



"TAHTA AÇILACAK"



Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, Alex de Souza'nın imza töreninde transfer engelinin kaldırılacağını söyledi. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Boztepe, "Transfer dönemi başlamadan önce transfer engelini kaldıracağız. Bu kadar transfer çalışması, transfer engelini kaldıramamak üzerine olamaz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sözleşmelerimizi imzalayacağız, engelimizi kaldırır kaldırmaz da lisanslarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildireceğiz" bilgisini paylaştı. [Lider Gazete]





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