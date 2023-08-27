Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: ''Keyifli bir futbol izlemedik''

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel,Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gülel, "Çok top kayıplarının olduğu, yeni transferlerin birbirine alışamadığı güzel havada keyifli bir futbol izlemedik. Umarım kısa zamanda toparlanırız" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: ''Keyifli bir futbol izlemedik''
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27 Ağustos 2023 01:11
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

İki takımın da hazır olmadığını söyleyen Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, "İki takımda bugün henüz lige hazır bir görüntü vermedi. Çok top kayıplarının olduğu, yeni transferlerin birbirine alışamadığı güzel havada keyifli bir futbol izlemedik. Umarım kısa zamanda toparlanırız. Bugün 7 tane yeni transfer vardı. Hatta dün gelen bir oyuncumuz bugün oyuna girmek zorunda kaldı. Bir kaç hafta içerisinde biz dengemizi bulacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.


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