Antalyaspor Başkanı Perçin: 'Savic ile anlaştık'

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında mali yapı, transfer süreci ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Perçin,dedi.Yaklaşık iki aydır zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Perçin, FIFA'da ve farklı mercilerde bulunan dosyaların önemli kısmını kapattıklarını belirterek,diye konuştu.Kulübün vergi ve SGK borçlarıyla ilgili de yapılandırma başvurusu yaptıklarını aktaran Perçin, ilerleyen günlerde Antalya Valiliği'nin izni ve kontrolünde 'feda kampanyası' başlatacaklarını, Antalyaspor sevdalılarının desteğiyle kulübün mali yapısına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.Taraftarlara da çağrıda bulunarak, özellikle iç saha maçlarında tribünlerin doldurulmasını isteyen Perçin, takımın bu enerjiye ihtiyacı olduğunu ve başarının hep birlikte büyütülmesi gerektiğini vurguladı.Antalyaspor İkinci Başkanı Emrah Çelik ise kulübün mali dosyaları ve transfer sürecine ilişkin bilgi vererek,ifadelerini kullandı.