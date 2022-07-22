Antalyaspor'a rekor bonservis kazandırdılar!

Son yıllarda genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkat çeken ve ciddi bonservis bedeli elde etmeye başlayan Antalyaspor'da tarihin en yüksek bonservis geliri de alt yapıdan çıkan bir isimden geldi.



2011 yılında başlanan Minik Kramponlar projesi kapsamında Antalya genelinde yapılan taramanın ardından Antalyaspor ile tanışan Doğukan Sinik, İngiliz ekibi Hull City'ye transfer olarak Kırmızı-Beyazlıların 56 yıllık tarihinin en yüksek gelirini getiren isim olmayı başardı.



4 milyon euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutan milli futbolcuyla birlikte 2000 yılından bu yana Antalyaspor'un kasasına giren bonservis miktarı Transfermarkt verilerine göre tam olarak 28 milyon 683 bin euroyu buldu.



ZİRVE AKINCIOĞLU'NDA



Antalya Lider'de yer alan habere göre, son 22 yılda elde edilen 28 milyon 683 bin euro bonservis gelirinin büyük bölümünün Hasan Akıncıoğlu'nun başkan olduğu dönemin mirası olması dikkat çekti. Hasan Akıncıoğlu döneminde kadroya dahil edilen futbolcuların 6'sından toplam 9 milyon 920 bin euro kasaya girerken, söz konusu futbolculardan Doğukan Sinik ve İsmail Aissati, Antalyaspor tarihinin en yüksek bonservis getiren isimleri oldu.



ÖZTÜRK TAKİP EDİYOR



Antalyaspor'da iki dönem görev yapan Ali Şafak Öztürk ise bu alanda ikinci sırada kendisine yer buldu. Ali Şafak Öztürk döneminde transfer edilen Sandro Ranieri, Paul Mukairu, Nazım Sangare, Serdar Gürler ve Jeremy Menez'den bonservis geliri elde eden Akrep, bu oyuncular için kasasına 6 milyon 686 bin euro koydu.



KUMBUL 3'ÜNCÜ SIRADA



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Antalyaspor Kulübü Başkanlığı da yapan Bekir Kumbul, Hasan Akıncıoğlu ve Ali Şafak Öztürk'ü takip eden isim oldu. Kumbul döneminde kadroya katılan 5 futbolcudan bonservis kazanan Antalyaspor, 5 milyon 277 bin euro elde etti.



LİSTEDE 4 BAŞKAN DAHA VAR



Kırmızı-Beyazlılarda görev alan ve 2000 yılından bu yana satışı yapılarak gelir elde edilen futbolcuların kadroya katılmasında katkısı olan 4 başkan daha yer alıyor. Hasan Subaşı döneminde Fazlı Ulusal, Cihan Bulut döneminde Souleymane Doukara, Gültekin Gencer döneminde GuilhermeGusmao ve Menderes Türel döneminde de Volkan Yaman kadroya katılarak daha sonra Kırmızı-Beyazlılara gelir getirdi.





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