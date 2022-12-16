Antalyaspor'a Haji Wright piyangosu

Antalyaspor'da sıcak gelişme yaşanıyor. Akdeniz ekibinin yıldız ismi için kulüpler sıraya girdi. Son dönemde çıkışıyla dikkat çeken ve geçen sene takımın en önemli gol silahlarından birisi olan yıldız isim için 4 kulüp devrede... İşte transfer haberinin detayları...Antalyaspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için kulübün kapısı çalınmaya başladı. Yakaladığı çıkışın ardından ABD Milli Takımı'na davet edilen ve Dünya Kupası'nda boy gösteren golcü futbolcu için İtalya'dan 4 takım girişimlere başladı.Antalyaspor'un, Danimarka'nın Sönderjyske takımından transfer ettiği Haji Wright'ın bonservis bedeli de belirlendi. 1 milyon 880 bin Euro karşılığında Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcunun bonservisi için pazarlık kapısı 10 milyon Euro'dan açılacak.Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Haji Wright, ABD Milli Takımı'nın oynadığı 4 maçın tamamında şans bularak, 137 dakika ile Süper Lig 'den Dünya Kupası'na giden 19 futbolcu arasında en çok süre alan 7'nci futbolcu olmayı başardı. Sadece İngiltere maçında ilk 11'de sahaya çıkan Haji Wright, grup aşamasında gol sevinci yaşayamazken, Hollanda karşısında sahneye çıkmayı başardı.1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 47 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 23 kez gol sevinci yaşayan ABD'li futbolcu, 4 kez de arkadaşlarına asist yaptı.Dünya Kupası'nda yer almasının ardından transferin ilgi çeken isimleri arasında yer alan Haji Wright ile ilgilenen takımlar arasında ortaya çıkan ilk ekip Atalanta oldu. Serie A'da son yıllara damga vuran takımlardan birisi olan Atalanta'nın yanı sıra 3 ekibin daha Haji Wright'ın peşinde olduğu öğrenildi.