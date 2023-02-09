Annesinin emzirerek hayatta tuttuğu bebek, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak'taki çöken binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı.



Annenin enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta tuttuğu öğrenildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Eskişehir'den desteğe giden İl Ambulans Servisi'nde görevli sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, daha sonra ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Enkaz altında sağ olan anneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.





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