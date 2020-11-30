Ankaragücü'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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30 Kasım 2020 16:07
MKE Ankaragücü Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.



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