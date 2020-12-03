Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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03 Aralık 2020 16:01
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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