4-3'lük mağlubiyet sonrası Konyaspor, Ankara deplasmanlarına konuk olduğu son 9 maçın 1'ini kazanmış oldu. (4 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Ankaragücü 4-3 kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.Ankaragücü'nün gollerini 16. dakikada Lobjanidze, 48. dakikada Borven, 78. dakikada Paintsil ve 89. dakikada penaltıdan Emre Güral atarken, Konyaspor'un sayılarını 29. dakikada penaltıdan Uğur Demirok, 38. dakikada Milosevic ve 69. dakikada Skubic kaydetti. Öte yandan Ankaragücü'nde Bolingi, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Ankaragücü ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Konyaspor ise son 3 maçta 2. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı.Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise serteleme maçında 15 Aralık tarihinde Hatayspor'u ağırlayacak.10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.15. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Pinto'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lobjanidze, ceza yayı yakınından topu kaleye doğru vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic'in de erken çıkarak kaleyi boş bırakmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-027. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un kullandığı penaltıyla eşitliği sağladı: 1-138. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu; ceza sahası sol taraftan Jevtovic'in ortasında Sukubic ceza sahası içine kafayla indirdiği topla buluşan Milesovic güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.