Ankaragücü pes etmedi, Fatih Karagümrük 1 puana razı oldu

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Ankaragücü ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandıKonuk takım 15. dakikada Artur Sobiech'in golüyle öne geçerken, Ankaragücü 27'de Torgeir Börven'in penaltısı ile cevap verdi. 35. dakikada Enzo Roco takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. Ankaragücü'nde 63'te oyuna giren Emre Güral, 90. dakikada skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 2 puanla son sırada kaldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam etti. Fatih Karagümrük ise 12 puana ulaştıLigin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'u ağırlayacak