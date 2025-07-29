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Ankaragücü'ne izinsiz transfer şoku

Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki Jamaikalı orta saha oyuncusu Renaldo Cephas'ın, izinsiz şekilde Rusya'ya transfer olduğu ortaya çıktı.

calendar 29 Temmuz 2025 12:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Ankaragücü'ne izinsiz transfer şoku
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas şoku yaşanıyor. Ağustos 2023'te Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den alınan 25 yaşındaki Jamaikalı orta saha oyuncusunun, izinsiz şekilde Rusya'ya transfer olduğu ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın kulübün bilgisi olmadan takımdan ayrıldığı açıklandı.

ANKARAGÜCÜ TEPKİLİ: DAVA AÇILACAK


Başkent ekibi, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır" denildi.

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