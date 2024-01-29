Ankaragücü'ne İtalyan 10 numara

Ankaragücü'nün Hellas Verona forması giyen İtalyan futbolcu Riccardo Saponara ile anlaştığı iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Ankaragücü'ne İtalyan 10 numara
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29 Ocak 2024 14:18
Ankaragücü'nün Hellas Verona forması giyen İtalyan futbolcu Riccardo Saponara ile anlaştığı iddia edildi.

İtalya'da yayın yapan Sky Sport Italia'nın haberine göre Ankaragücü'nün Riccardo Saponara'nın Hellas Verona'dan ayrılan son futbolcu olduğu ifade edildi.

32 yaşındaki 10 numara ile Ankaragücü'nün 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Karagümrük de istiyor

Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği Riccardo Saponara, bu sezon geldiği Hellas Verona'da 14 maçta forma giydi. Riccardo Saponara bu maçlarda asist ve gol katkısı yapamadı.

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