Spot Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 22'ye yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Konyaspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 22'ye yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Konyaspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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