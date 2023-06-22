Ankaragücü Başkanı Koca, kentten destek istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ankara'yı takıma destek vermeye davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü Başkanı Koca, kentten destek istiyor
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22 Haziran 2023 17:12
Son güncelleme 22 Haziran 2023 17:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Başkan Faruk Koca, şehirden takımlarının arkasında durmalarını ve destek vermelerini istedi. 

Koca, Ankara'da JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Döviz kurunun yükselmesinin transfer çalışmalarına etkisi sorulan Koca, kulüplerinin maddi anlamda çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Bu süreç böyle devam ederse 2-3 yıl sonra birçok kulübün batabileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yayın gelirlerinin artması lazım. Gelirlerin artması için markası değerinin yükselmesi lazım. Marka değerinin yükselmesi için hakem kararlarının ve federasyonun denetim mekanizmasının çok sıkı takip etmesi lazım. Nihayetinde bu motivasyon işi. Siz çaba ve emek sarf ediyorsunuz oyun oynuyorsunuz bir hakemin kararıyla bütün çabalarınız yerle bir oluyor. Motivasyon kalır mı? Herkesin motivasyonu canlı tutacak atmosferler oluşturması gerekiyor."

Transferle ilgili bütün çalışmaların yapıldığını vurgulayan Koca, "Ankaragücü gelecek yıl daha iyi bir kadroyla sahaya çıkacak. Tabii bunun maddi külfeti de baya fazla oldu. Tüm Ankara'yı takıma katkısı için ayağa kaldıracağız. Başkentin bu yerlerde olmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. İnşallah önümüzdeki günlerde başkent medyası ve iş adamlarıyla bir araya gelip kampanya başlatmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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