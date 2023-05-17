Ankaragücü 1 puanı son dakikada kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 sona erdi.



Maçın ilk yarısında gol olmazken konuk ekip Antalyaspor, rakip kaleye yolladığı 3 şutta da gol bulamadı. İkinci yarıda 68. dakikada Güray Vural'ın golüyle öne geçen Antalyaspor, maçın son dakikalarında soğuk duş yaşadı. 90+3'te Milson'un golüyle Ankaragücü eşitliği yakalayarak 1 puanı son dakikada kurtarmış oldu.



Bu sonuçla Ankaragücü 36, Antalyaspor ise 37 puana yükseldi.



Bir sonraki hafta ise Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırlarken Ankaragücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada konuk ekip atağında Doğukan Sinik'in sağdan ceza sahasına ortasında Bertuğ Özgür Yıldırım topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Fredy'e geldi. Fredy'nin sol direk dibine çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere tokatladı.



12. dakikada ev sahibi takımda Arda Kızıldağ'ın kendi yarı alanından rakip savunma arkasına attığı topa hareketlenen Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda top auta giderek yan ağlarda kaldı.



24. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Doğukan Sinik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine gitti.



28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Malcuit'e çıkardı. Malcuit'in vuruşunda kaleciyi geçerek ağlara gitmek üzere olan topu, son anda savunma çizginin önünde tehlikeli alandan uzaklaştırdı.



67. dakikada soldan ceza sahasına giren Beridze'nin şutunda kaleci Leite, topu soluna uzanarak son anda tokatladı. Kaleciden dönen topla penaltı noktasının yanında buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda kaleci Leite bu sefer sağına uzanarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.



68. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Rakibinin kullandığı kornerden sonra topu kazanarak hızla rakip yarı sahaya geçen konuk ekipte Ndao'nun ceza sahasına ortasında müsait durumdaki Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.



90+3. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Sowe'un şutunda top savunmadan döndü. Altı pasın önünde topu önünde bulan Milson'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Stat: Eryaman



Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Mujakic, Malcuit (Dk. 90+2 Oko), Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Zahid (Dk. 61 Beridze), Sowe



Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 84 Cemali Sertel), Erdal Rakip (Dk. 84 Ufuk Akyol), Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 46 Ndao), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Larsson (Dk. 90+2 Kudriashov), Bertuğ Özgür Yıldırım



Goller: Dk. 68 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Milson (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 64 Güray Vural, Dk. 83 Erdal Rakip (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 71 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)



