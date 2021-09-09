Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yaz transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor'dan 2 transfer gerçekleştiren başkent ekibi, 21 yaşındaki santrfor Ömer Uzun ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, 22 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı.



Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli stoper Ercan Yazıcı ile 2 yıllığına anlaşan Ankara Keçiörengücü, altyapısında yetişen kaleci Furkan Yasin Çevik ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



