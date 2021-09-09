Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden

Ankara Keçiörengücü, yaz transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden
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09 Eylül 2021 13:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yaz transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor'dan 2 transfer gerçekleştiren başkent ekibi, 21 yaşındaki santrfor Ömer Uzun ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, 22 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli stoper Ercan Yazıcı ile 2 yıllığına anlaşan Ankara Keçiörengücü, altyapısında yetişen kaleci Furkan Yasin Çevik ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

 

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