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Ankara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, tecrübeli savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

calendar 04 Ağustos 2025 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ankara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Hakan Bilgiç ile anlaşmaya varmıştır. Hakan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, daha önce Brussels, Elazığspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

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