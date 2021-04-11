Ankara derbisinde kazanan Ankaragücü!

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 75. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.



Ankaragücü'nün 22. dakikada Badji ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama nedeniyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından son 3 maçından 2. galibiyetini alan Ankaragücü, 36 puanla 13. sırada yer aldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer buldu.



Ankaragücü, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.



35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.



