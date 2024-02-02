Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Sivasspor'un 60. dakikada Rey Manaj ile bulduğu bir gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü 29, Sivasspor 30 puana yükseldi.



Ankaragücü, ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.



22. dakikada Manaj'ın ceza sahasına ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda, top yandan auta gitti.



45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.



İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Alaaddin Okumuş, son çizgide topu penaltı noktasının önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Emrah'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önündeki Saponara'nun kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



79. dakikada Saponara'nun ceza sahasına ortasında ceza yayı içerisinde son anda topa dokunan Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



87. dakikada İbrahim Akdağ'ın ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alaaddin Okumuş'un şutunda, kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.



Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Eryaman



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Atakan Çankaya), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 73 Chatzigiovanis) , Pedrinho, Cephas (Dk. 58 Saponara), Sowe (Dk. 73 Bajic)



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Emre Gökay), Bartuğ Elmaz (Dk. 81 Burak Kapacak), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 75 N'Jie), Kvet, Manaj



Sarı kartlar: Dk. 39 Poungouras, Dk. 82 Alaaddin Okumuş (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 50 Cephas, Dk. 89 Hanousek (MKE Ankaragücü)



