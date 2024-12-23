Ange Postecoglou: 'Yaklaşımım aynı kalacak'

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup etti.



"YAKLAŞIMIM AYNI KALACAK"



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, yaklaşımını değiştirmeyeceğini ve durumu düzelteceğini ifade etti. Yunan teknik adam, "Sanırım son 18 aydır burada oturup aynı soruları tekrar tekrar cevaplayarak gerçekten çok sabırlı davrandım. Eğer insanlar yaklaşımımı değiştirmemi istiyorlarsa, bu değişmeyecek. Bunu yapıyoruz çünkü başarılı olmamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. İnsanların benim bir düğmeye basıp değişmem gerektiğini ve bunun bizi mucizevi bir şekilde farklı bir takım haline getireceğini düşündüklerini anlıyorum. Ama durum bu. Puan durumunda bulunduğumuz yerden memnun değilim. Üzerimdeki baskının ne olduğundan emin değilim. Sanırım bu konuda yargılanıyorum. İnsanların bana basmakalıp sözler söylediğini sanmıyorum." yorumunda bulundu.



"DOĞRU OYUNCU OLURSA TRANSFER DE OLUR"



Transfer soruları üzerine de konuşan Postecoglou, "Eğer doğru oyuncular olursa sanırım transfer yapabiliriz. Önemli olan planımızı geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacak bir oyuncu olduğundan emin olmak." dedi.



