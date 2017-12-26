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Andres Iniesta'dan flaş emeklilik açıklaması!

Barcelona'nın 33 yaşındaki yıldızı Andres Iniesta, 2018 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Andres Iniesta'dan flaş emeklilik açıklaması!
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26 Aralık 2017 01:08
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Andres Iniesta, İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Iniesta'nın açıklamalarının tamamı;

"Rüyalarınızı gerçek yapmanın kaynağı çalışmaktır. Çocukluğumda sadece bit futbolcu oynamayı hayal ettim. En başka yerel takım olan Albacete'de oynamak istiyordum. Ortaya çıkan her şey hayaller değil, çalışmanın sonucudur."

HİÇ VAZGEÇMEDİM

"Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Çok kötü zamanlar geçirdim. Ancak şuanki konumuma gelebilmek için bunları yaşamak zorundaydım. Kararlı olursam başaracağımı biliyordum"

MESSİ İLE OYNAMAK...

"Sahada pek düşünmeden birbirimizi anlıyoruz. Hemen hemen tüm kariyerimi, onunla birlikte oynayarak geçirdim. Birbirimizi mükemmel şekilde tanıyoruz. Sahaya bakmadan onun nerede olduğunu anlıyorum."

ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Futbolda her şey olabilir. Arka arka üç maç kaybetmeyeceğimizi bilemeyiz. Bu durumları daha önce yaşadık. Konumumuzdan memnunuz ancak asla Real Madrid'in yarışın dışında kaldığını kabul etmiyorum"

SON TURNUVAM...

"Dünya Kupası çok önemlidir. İnanılmaz anların bir parçası olabildiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz. Ancak yaşıma bakarsak her şey bunun son turnuvam olduğunu işaret ediyor"

 

 

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