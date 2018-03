Andres Iniesta'dan flaş emeklilik açıklaması!

ve İspanya Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu, İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu."Rüyalarınızı gerçek yapmanın kaynağı çalışmaktır. Çocukluğumda sadece bit futbolcu oynamayı hayal ettim. En başka yerel takım olan Albacete'de oynamak istiyordum. Ortaya çıkan her şey hayaller değil, çalışmanın sonucudur.""Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Çok kötü zamanlar geçirdim. Ancak şuanki konumuma gelebilmek için bunları yaşamak zorundaydım. Kararlı olursam başaracağımı biliyordum""Sahada pek düşünmeden birbirimizi anlıyoruz. Hemen hemen tüm kariyerimi, onunla birlikte oynayarak geçirdim. Birbirimizi mükemmel şekilde tanıyoruz. Sahaya bakmadan onun nerede olduğunu anlıyorum.""Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Futbolda her şey olabilir. Arka arka üç maç kaybetmeyeceğimizi bilemeyiz. Bu durumları daha önce yaşadık. Konumumuzdan memnunuz ancak asla Real Madrid'in yarışın dışında kaldığını kabul etmiyorum""Dünya Kupası çok önemlidir. İnanılmaz anların bir parçası olabildiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz. Ancak yaşıma bakarsak her şey bunun son turnuvam olduğunu işaret ediyor"