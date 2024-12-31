Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, Anderson Talisca'nın ocakta 6 aylığına kiralanması konusunda kulübü Al Nasrr ile tamamen anlaşmaya vardı. Cristiano Ronaldo ile kavgalı olan Talisca da Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.
Hatta Brezilya kulüpleri Flamengo ve Corinthians, Talisca'nın Al Nassr'dan ayrılacağını duyunca transfer teklifinde bulundu. Ancak Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe ile anlaştım, gelemem" cevabı verdi. Sarı-lacivertliler ile Al Nassr'ın anlaşmasını fırsata çevirmek isteyen menajerler, yüksek komisyon için ellerini ovuşturuyor.
MOURINHO İŞE KARIŞTI
Talisca'nın menajerleri, Brezilyalı futbolcunun Al Nassr'dan haziran ayına kadar alacaklarının iki katını tazminat olarak istedi. Talisca'da bu gelişmeler yaşanırken Sözcü'de yer alan habere göre; Teknik Direktör Jose Mourinho da Chelsea'den Joao Felix ile temasa geçti. Felix transferi gerçekleşirse Talisca ile ipler kopacak.
BİR TÜRLÜ İSTENENİ VEREMEDİ
İngiliz kulübü Chelsea, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e 52 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Felix, bir türlü isteneni veremedi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Chelsea'de fazla süre bulamayan 25 yaşındaki 10 numara, oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'yi Mourinho çalıştırdığı için de sarı-lacivertli yöneticilerin teklifine sıcak bakıyor. Transfer, kulüplerin anlaşmasına kaldı.
Sarı-Lacivertli yönetim, Anderson Talisca'nın ocakta 6 aylığına kiralanması konusunda kulübü Al Nasrr ile tamamen anlaşmaya vardı. Cristiano Ronaldo ile kavgalı olan Talisca da Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.
Hatta Brezilya kulüpleri Flamengo ve Corinthians, Talisca'nın Al Nassr'dan ayrılacağını duyunca transfer teklifinde bulundu. Ancak Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe ile anlaştım, gelemem" cevabı verdi. Sarı-lacivertliler ile Al Nassr'ın anlaşmasını fırsata çevirmek isteyen menajerler, yüksek komisyon için ellerini ovuşturuyor.
MOURINHO İŞE KARIŞTI
Talisca'nın menajerleri, Brezilyalı futbolcunun Al Nassr'dan haziran ayına kadar alacaklarının iki katını tazminat olarak istedi. Talisca'da bu gelişmeler yaşanırken Sözcü'de yer alan habere göre; Teknik Direktör Jose Mourinho da Chelsea'den Joao Felix ile temasa geçti. Felix transferi gerçekleşirse Talisca ile ipler kopacak.
BİR TÜRLÜ İSTENENİ VEREMEDİ
İngiliz kulübü Chelsea, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e 52 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Felix, bir türlü isteneni veremedi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Chelsea'de fazla süre bulamayan 25 yaşındaki 10 numara, oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'yi Mourinho çalıştırdığı için de sarı-lacivertli yöneticilerin teklifine sıcak bakıyor. Transfer, kulüplerin anlaşmasına kaldı.