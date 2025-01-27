Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile transfer için anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
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27 Ocak 2025 17:30
Son güncelleme 27 Ocak 2025 21:38
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Anderson Talisca ile transfer için anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.





BRANCO İLE GÖRÜŞTÜ

Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile de kısa bir görüşme yaptı.



94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı-lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.



TALISCA: "GELİN, BİRLİKTE TARİH YAZALIM"

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma: "Gelin, birlikte tarih yazalım" şeklinde bir yorum bıraktı.

F.BAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için anlaşma sağlandığını resmen açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır" denilmişti.





Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.


Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.



 
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