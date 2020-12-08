Ancelotti'nin Luyindama aşkı bitmiyor!

Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları sürerken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da Luyindama'ya olan ilgisi sürüyor. Aslan, 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda transfere sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'nin Luyindama aşkı bitmiyor!
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08 Aralık 2020 10:25
İngiliz ekibi Everton'ın Luyindama aşkı bitmiyor...

Kongolu stoper için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Everton'ın, Sarı-Kırmızılılar'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı iddia edildi.

Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen Fatih Terim'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakılıyor.



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