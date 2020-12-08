İngiliz ekibi Everton'ın Luyindama aşkı bitmiyor...



Kongolu stoper için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Everton'ın, Sarı-Kırmızılılar'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı iddia edildi.



Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen Fatih Terim'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakılıyor.



