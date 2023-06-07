Anadolu Efes, seride öne geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 97-91 skorla kazandı.

, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, seride öne geçti!
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07 Haziran 2023 19:51
Son güncelleme 07 Haziran 2023 22:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. 

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup etti. Anadolu Efes bu skorla yarı finalde serisinde durumu 2-1 yaptı.

Üç galibiyet alan tarafın finale yükseleceği seride dördüncü karşılaşma 9 Haziran Cuma günü 20.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde beşinci karşılaşmaya ise 11 Haziran Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

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