Anadolu Efes, Rusya'da mağlup oldu

Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 500. maçında Zenit St.Petersburg'a konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Rusya'da mağlup oldu
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27 Ocak 2022 21:46
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oldu.

Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, Zenit'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes, bu sonucun ardından 11. mağlubiyetini aldı.

THY EuroLeague'de 500. maç

Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkmış oldu.

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