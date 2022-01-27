Anadolu Efes, Rusya'da mağlup oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oldu.
Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, Zenit'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Efes, bu sonucun ardından 11. mağlubiyetini aldı.
THY EuroLeague'de 500. maç
Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkmış oldu.
Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, Zenit'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Efes, bu sonucun ardından 11. mağlubiyetini aldı.
THY EuroLeague'de 500. maç
Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkmış oldu.