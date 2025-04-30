Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.
OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.
İki takım 37. kez rakip olacak
Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Euroleague'de 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.
Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Avrupa'da 873. randevu
Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes - Panathinaikos: III. randevu!
Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off maçında Panathinaikos'u konuk edecek.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.
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