25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Anadolu Efes, Monaco deplasmanında!

EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 888. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 13. haftasında 26 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
 
Salle Gaston Medecin'deki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'ta yayınlanacak.

Ligdeki 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. basamakta yer alıyor.
 
Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
 
Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında İspanya takımı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.
 
AVRUPA KUPALARINDAKİ 888. MAÇ
 
Anadolu Efes, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 888. maçına çıkacak.
 
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 887 karşılaşmada 499 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.
 
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 640. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 639 maçın 342'sini kazanırken 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
