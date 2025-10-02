Anadolu Efes'in rakibi Hapoel IBI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de cuma günü Hapoel IBI ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 2. haftasında cuma İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.
Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.
Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.
