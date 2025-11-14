13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Anadolu Efes'in rakibi Bayern Münih

Anadolu Efes, Euroleague'in 11. haftasında Antalya'da Bayern Münih'i konuk edecek.

14 Kasım 2025 01:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in rakibi Bayern Münih
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada başladı.


Ligde oynadığı 10 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Alman ekibi ise 13. basamakta kendisine yer buldu.

İKİ EKİP, 15. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Euroleague'de 15. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 14 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlı takım, 6'sını ise Alman ekibi kazandı.

Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki maçı da Anadolu Efes, sahasında 101-90, deplasmanda ise 97-92 yenmeyi başardı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 886. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 886. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 885 karşılaşmada 497 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 638. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 637 maçın 340'ını kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
